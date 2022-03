Sancties tegen rijke Russen haperen: 516 miljoen afgepakt, maar nog geen vastgoed

De sancties tegen rijke Russen in ons land lijkt te haperen: er is voor 516 miljoen euro bevroren en voor 155 miljoen euro aan transacties tegengehouden, maar er is bijvoorbeeld nog geen vastgoed geconfisqueerd. Dat is op te maken uit een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer.