Nederland is over de periode 2010/2016 een kleine 12 miljard aan belastingen misgelopen door gesjoemel met autotesten. Alleen al over 2016 ging het om een bedrag van dik 2,5 miljard.

Dat blijkt uit berekeningen van Budget Europe, een Brusselse NGO, in opdracht van de Europese Groenen. ,,Het gaat om een serieuze organisatie, en haar berekeningen wijzen uit dat er niet alleen veel meer vervuiling is en automobilisten veel meer kwijt zijn aan brandstof, maar er ook nog een ernstig gevolg is voor de schatkist”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout over de studie die later deze week wordt uitgebracht.

Benzine-auto's

Eickhout onderstreept dat het deze keer niet gaat over dieselgate, het geknoei met software om veel te vuile dieselauto’s frauduleus door de keuringen te krijgen, maar om het ‘klassieke’ gesjoemel met de testen van benzineauto’s. Die worden getest met ingeklapte spiegels, afgeplakte deuren en ramen, keihard opgepompte banden, alles uit wat stroom gebruikt, één liter benzine in de tank en een chauffeur die is geselecteerd op zijn (lichte) gewicht. Dat levert schitterende verbruikscijfers op voor de advertenties in de krant en de verkoopbrochure.

Dat de auto op de weg oneindig veel meer gebruikt is niet het probleem van de fabrikant. Eickhout: ,,Anders dan bij het gesjoemel met de diesels is dit niet illegaal, want de wetgever staat dit toe. Het is gewoon de slapte van de testregels die dit veroorzaakt. We moeten zo snel mogelijk toe naar testen op basis van echt rijgedrag in plaats van op basis van zo’n theoretische exercitie.”

Ook zijn fractieleider, de Franstalige Belg Philippe Lamberts, vraagt zich af ‘waarop onze regeringen wachten om die testregels te verscherpen’. Hij spreekt van 'kolossale verliezen voor de schatkisten van onze landen'.

Broeikasgas

Gaat het bij de diesels om NOx-en en fijnstof, bij de benzineauto’s gaat het voornamelijk om de uitstoot van CO2, een broeikasgas. Budget Europe keek overigens niet naar de milieueffecten, maar conform zijn opdracht enkel naar de fiscale gevolgen. Het deed dat voor in totaal elf Europese landen, groot en klein dooreen. Omdat de belasting op de auto gekoppeld is aan de CO2-uitstoot, is de opbrengst voor de schatkist lager naarmate de uitstoot (op papier) lager is.