Scholen gaan open om laatstejaars schoolexamens te laten maken

Leerlingen die in het laatste jaar van hun middelbare school zitten, kunnen toch naar school om hun schoolexamens te maken. Zieke leerlingen of scholieren die in quarantaine zitten, mogen niet naar school komen. Zij mogen de schoolexamens later maken, tot vóór de start van het centrale eindexamen. Als die examens door de coronacrisis toch niet door kunnen gaan, wordt dat uiterlijk 6 april besloten.

Schoolexamens en praktijkexamens zijn de toetsen die laatstejaars op de middelbare school moeten maken om in aanmerking te komen voor het eindexamen. Alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij de toetsen moeten volledig klachtenvrij zijn, zo heeft Onderwijsminister Arie Slob in samenspraak met het RIVM afgesproken met de onderwijssector.

Voor de leerlingen en leraren gelden alle RIVM-voorschriften. Dat betekent dat de leerlingen tijdens het maken van de toetsen op minimaal anderhalve meter van elkaar moeten zitten. Ook worden de toetsen in kleine groepen gemaakt, verspreid over meerdere klassen. Nu de rest van de school toch al leeg is door de schoolsluiting, is er geen sprake van ruimtegebrek.

Weer naar school

Om te zorgen dat de leerlingen ook goed worden voorbereid op hun schoolexamen, kunnen zij ook weer naar school om daar – fysiek in de klas – lessen te volgen, zegt een woordvoerder van minister Slob. ,,Als dat nodig is, kan dat.” De leerlingen moeten dan wel gezond zijn.

Volgens voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad zal dat in veel gevallen niet nodig zijn en kunnen leerlingen ook digitaal vragen stellen aan hun docenten. ,,De voorbereiding was bijna klaar. 80 procent van de schoolexamens zijn al klaar, de laatste ronde stond op het punt van beginnen.”

Maatwerk

Met dit ‘maatwerk’ wil minister Slob ‘alles in het werk stellen’ om te zorgen dat de eindexamens – die starten vanaf 7 mei – door kunnen gaan. Er worden wel scenario's gemaakt voor het geval de scholen langer dicht moeten blijven dan 6 april, schrijft Slob aan de Kamer. ,,We houden met alles rekening.”

Tot daarover een beslissing wordt genomen, wil de ChristenUnie-bewindsman alle leerlingen de kans geven om hun diploma te halen vóór de start van een nieuwe opleiding. ,,Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een grote opgave is.”

De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. Indien er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging. We houden daarbij met alles rekening. Op dit moment worden hier scenario’s voor ontwikkeld. Scholen worden hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd, uiterlijk op 6 april.

Cijfers

Daarom mogen scholen de cijfers van hun leerlingen later doorgeven. Normaal gesproken moet dat tien dagen voor de start van het centrale eindexamen, maar om scholen meer tijd te geven om eventueel verkouden kinderen hun schoolexamens te laten inhalen, mogen de cijfers ook vlak vóór de leerling in een bepaald vak eindexamen doet worden doorgegeven.

Ook krijgen scholen als ‘uiterste maatregel’ de kans om hun eigen programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan te passen. De eindtermen blijven dan gelden, maar scholen mogen ervoor kiezen om daarvoor minder toetsen te laten maken.

Koortsachtig

Rosenmöller is blij dat er 48 uur na de beslissing om de scholen te sluiten duidelijkheid is over de eindexamenklassen ‘met in- en toestemming van het RIVM’. ,,Er is bij scholen, leerlingen en ouders veel behoefte aan duidelijkheid.” De afgelopen dagen was er nog koortsachtig overleg met de onderwijsbonden en scholierenorganisatie LAKS om dit te regelen. ,,Het zal improviseren worden", erkent de VO-raad-voorzitter. ,,Maar ik merk veel bereidheid bij scholen om dit te regelen.”

Aan het doorgaan van de schoolexamens kleven volgens bestuurder Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) wel praktische problemen. ,,Het is best ingewikkeld. Het afnemen van schoolexamens is één ding, een goede voorbereiding daarop is een tweede”, aldus De Moel. ,,De school moet dat wél kunnen. We horen nu al dat op sommige scholen dertig procent van de leraren ziekteverschijnselen heeft. Een verkouden wiskundeleraar mag niet op school komen. Als dat net het vak is waar je als leerling extra les voor nodig hebt, heb je wel een probleem - zeker als je geen goede computer thuis hebt.”

Scenario's

Scholierenorganisatie LAKS is ‘voor de korte termijn’ blij dat de schoolexamens door kunnen gaan. ,,Als je je niet goed voelt, hoef je dus geen risico te gaan nemen met je eigen gezondheid of die van anderen. Blijf dan thuis. Iedereen vindt dat je je schoolexamen dan moet kunnen inhalen", zegt voorzitter Pieter Lossie. Hij is blij dat Slob ook in gesprek gaat om de inschrijvingsdatum op het vervolgonderwijs, die nu op 1 mei gepland staat, te verruimen.