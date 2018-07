Schoof nieuwe topman inlichtingendienst AIVD

Rode draad

'Veiligheid' is de rode draad in Schoofs loopbaan, staat in zijn profiel op de website van de NCTV. Voordat hij daar in maart 2013 aan de slag ging, werkte de vijftiger drie jaar bij het ministerie van Justitie. Daar was hij verantwoordelijk voor de invoering van de Nationale Politie. Hij was eerder hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie. Schoof begon zijn loopbaan in 1984 als beleidsmedewerker Onderwijs bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 1988 stapte hij over naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, waar hij verschillende functies vervulde.