Schouten: In 2030 moet stikstofprobleem voor de helft zijn opgelost

Kabinet neemt extra klimaat­maat­re­ge­len: 35 euro retour bij inleveren oude koelkast

15:48 Wie zijn oude koel- of vrieskast inlevert, krijgt minimaal 35 euro terug bij aankoop van een nieuw apparaat. Dat is een van de extra klimaatmaatregelen die het kabinet neemt om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak.