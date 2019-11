Segers: Nog geen besluit nemen over opening Lelystad Airport

Zonder het tweede advies van de commissie-Remkes, die het kabinet adviseert over de stikstofcrisis, kan er geen besluit worden genomen over de opening van Lelystad Airport. Dat zegt ChristenUnie-leider Gert Jan Segers.

Zijn uitspraak, op het partijcongres in Utrecht, staat lijnrecht tegenover minister Cora van Nieuwenhuizen, die gisteren zei dat het omstreden vliegveld volgend najaar open kan voor vakantievluchten. ,,Het liefst eerder.” De VVD-bewindsvrouw zei ervan uit te gaan dat het stikstofprobleem voor de luchtvaart snel kan worden opgelost, omdat de sector er maar beperkt aan bijdraagt.

Volgens Segers maakt de stikstofcrisis de toekomst van Lelystad Airport alleen maar moeilijker. ,,Zonder het luchtvaartadvies van de commissie Remkes kunnen we nog geen besluit nemen over opening van vliegveld Lelystad. Het besluit was al ingewikkeld, maar is door de stikstofcrisis nog ingewikkelder geworden.”

De commissie-Remkes komt op verzoek van ChristenUnie-minister Carola Schouten eind december met een derde advies (het tweede gaat over de weidegang van koeien), waarin de commissie stikstofadvies moet geven over de luchtvaart. In de ChristenUnie-achterban ligt de opening van Lelystad Airport gevoelig. De partij vreest door de lage aanvliegroutes hinder voor omwonenden, in een regio waar veel ChristenUnie-stemmers wonen.

Hobbels

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins noemt de uitspraken van Van Nieuwenhuizen ‘onverstandig om op dit moment uit te spreken’. ,,Er zijn nogal wat hobbels te nemen. Alle informatie moet eerst op tafel liggen en daarvoor moeten nogal wat stappen worden gezet.” De stikstofcrisis noemt Bruins ‘een extra hobbel’.

Voor boeren, waarvan ook een bijdrage in het oplossen van de stikstofcrisis wordt gevraagd met warme sanering van boerenbedrijven, is het onbegrijpelijk dat er tegelijkertijd een nieuw vliegveld wordt geopend. ,,Ik hoor het de boeren zeggen”, stelt Bruins. ,,Ik snap dat, ik hoor die pijn. Alle sectoren moeten hun deel bijdragen. Daarom willen we een duidelijke uitspraak van de commissie Remkes.”

De partij presenteerde op het congres ook de luchtvaartvisie, waarin wordt getwijfeld aan de groei van de luchtvaartsector in ons land en wordt gepleit voor meer inspraak van burgers.

Toekomst

De kleinste coalitiepartij richt de blik anderhalf jaar voor de verkiezingen op de toekomst. De partij lanceerde bij het 40ste partijcongres in het Utrechtse Beatrixtheater een dromengalerij met plannen die zij in de toekomst hopen te realiseren. Die ‘dromen’ moeten de basis vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma.

De lijst, waar bij de lancering 35 ‘dromen’ op staan, varieert van een feestje voor mensen die voor het eerst mogen stemmen tot het schrappen van NAVO-steun aan Turkije. Ook wil de partij een ‘nieuw debat over de waarde van ongeboren leven’, dat de winkels op zondag gesloten blijven en dat asielaanvragen onafhankelijk worden beoordeeld, zonder ‘politieke sturing’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dromen