Segers waarschuwt kabinet: alleen steun voor coronawet als zorgen worden weggenomen

De wet, waarvan een concept al uitlekte, perkt volgens critici de grondrechten van burgers in. Op het digitale partijcongres vanuit het EO-gebouw in Hilversum zei Segers dat hij nog nooit zoveel bezorgde e-mails van mensen kreeg als over de noodwet. ,,Er zijn heel veel zorgen. Ik heb die zorgen tot mij genomen en die zorgen deel ik ook”, zei Segers tijdens zijn speech.

Hij benadrukte dat er nog over de wet wordt gesproken, in het kabinet en in de coalitie. ,,De ChristenUnie stemt alleen in met een goede wet.” Wat zijn definitie van ‘een goede wet’ is, verduidelijkte Segers niet. Ook partijprominent Beatrice de Graaf uitte in een panelgesprek kritiek op de wet die ‘de vrijheden best wel gaat inperken'. ,,Er moet meer aandacht zijn voor de menselijke waardigheid.”

Luchtvaart

Ook bekritiseerde Segers de ‘status aparte’ die de luchtvaart volgens hem heeft. ,,Daar worden altijd de grootste uitzonderingen voor gemaakt.” Gisteren maakte het kabinet bekend dat volle vliegtuigen mogelijk zijn en dat er in de toestellen geen anderhalve meter afstand hoeft te worden gehouden. Wel moeten passagiers een mondkapje dragen.

Volgens de ChristenUnie-leider staat dat in schril contrast met kerkdiensten, waarvoor nu nog geldt dat er maximaal dertig gelovigen samen mogen komen. ,,Het is érg raar dat wanneer een kerk wil samenkomen, je beter een Boeing kunt afhuren”, schamperde Segers. ,,Het is tijd dat de luchtvaart een gewone bedrijfstak wordt.”

Volledig scherm Een kijkje achter de schermen bij het digitale ChristenUnie-partijcongres. © ANP/Remko de Waal

Het onlinecongres kende geen interactie met partijleden, die de livestream vanuit huis konden volgen. Vanmiddag congresseren ook VVD en GroenLinks nog digitaal. Wel volgde de ChristenUnie grotendeels het eigen beproefde congresrecept met – naast de speech van Segers – christelijke muziek en een gesprek met de ChristenUnie-bewindspersonen.

Vastpakken en omhelzen

In dat gesprek was ook ruimte voor een persoonlijke noot. Zo vertelde vicepremier en minister van Landbouw Carola Schouten dat ze lange tijd haar moeder niet heeft gezien. ,,Nu gelukkig wel weer, maar anderhalve meter is gewoon erg lastig. Je zou haar het liefst even vastpakken en omhelzen.” Minister Arie Slob (Onderwijs) mocht zijn gehandicapte zus niet bezoeken.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid vertelde dat de tante van zijn vrouw is overleden aan corona, dat het virus een huisgenoot van zijn dochter te pakken kreeg en dat hij zorgen heeft om zijn zus, die behandeld wordt met chemokuren. ,,We bidden elke dag: laat corona alstublieft aan haar voorbijgaan.”

Volledig scherm Staatssecretaris Paul Blokhuis en minister Carola Schouten tijdens het online partijcongres van de ChristenUnie in een studio van de EO. © ANP/Remko de Waal