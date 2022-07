SGP-secretaresse Janie verruilt Tweede Kamer voor de zorg na coronaziekbed

’s Nachts komen de paniekaanvallen. Janie de Jong ligt net in het verpleeghuis. Op de Covidafdeling in het ziekenhuis is ze heel, heel ziek geweest. Naast haar bed in het verpleeghuis zit een verpleegkundige die de tijd neemt en haar door die lange nachten heen sleept. ,,Zij heeft zó het verschil gemaakt.” Daar, zegt De Jong, wordt het zaadje definitief geplant: ze wil de zorg in. Ook proberen het verschil te maken.