SGP zet vrouw op 1 bij eerste raadsverkiezing in Amsterdam

De Staatkundig Gereformeerde Partij zet voor de eerste deelname aan de Amsterdamse raadsverkiezingen ooit een vrouw op 1. Paula Schot (24), een Zeeuwse die in Bos en Lommer bleef hangen na haar studie, is de tweede vrouwelijke SGP-lijsttrekker in de geschiedenis. ,,Er is altijd kans op een zetel.''

Quote Misschien trek ik als vrouw nieuwe stemmen aan Paula Schot Het politieke speelveld in de stad is met de deelname van Forum voor Democratie, Denk, 50Plus, Bij1, U-buntu Connected Front, de Piratenpartij en de ChristenUnie meer versplinterd dan ooit. De SGP ziet dat juist als kans op een plek in de Amsterdamse gemeenteraad. ,,De gevestigde orde krijgt het met zoveel nieuwkomers sowieso moeilijk'', zegt Paula Schot, die vandaag als lijsttrekker wordt gepresenteerd. ,,Dan gaan mensen zich beraden op hun stem.''

Gaat de SGP een zetel halen? Bij de landelijke verkiezingen kreeg de partij in de stad vorig jaar ruim 600 stemmen. U moet het tienvoudige halen voor een plek in de raad.

,,Er is altijd een kans. Maar we moeten ook realistisch zijn. Je moet een keer een keuze maken om mee te doen en dit wordt de eerste keer. En we willen wel bouwen aan een grotere basis in de stad. Als het nu niet lukt, lukt het misschien wel in 2022.''

De SGP laat pas sinds 2013 vrouwen toe op de kandidatenlijst. Amsterdam is na Vlissingen de tweede stad met een vrouwelijke lijsttrekker. Binnen de partij wordt vooral in het gezin een rol voor de vrouw gezien.

,,Ik ben al getrouwd en heb nog steeds politieke ambities hoor. Als ik met mijn man een gezin ga stichten, gaan we samen keuzes maken. Bas en ik praten er veel over. Over hoe je de kansen die je krijgt, samen kunt benutten. Maar die discussie zie je ook breder in de samenleving, dat is niet voorbehouden aan SGP-kringen.''

Denkt u dat het – vooral in Amsterdam – helpt dat uw partij voor een vrouw heeft gekozen?

,,Ik ben door het bestuur gevraagd. Ik was niet de eerste keus, maar uiteindelijk vonden ze mij de meest geschikte kandidaat. Ik heb er over nagedacht en ingestemd, mits een meerderheid van de leden van de afdeling Zaanstad en omstreken, waar Amsterdam onder valt, me zou steunen. En dat deden ze. Dat het kan helpen, ontken ik niet. Misschien trek ik nieuwe stemmen aan.''

Stond uw wieg ook in Amsterdam?

,,Ik ben geboren in Zierikzee, in Zeeland. Voor mijn studie communicatiewetenschap aan de UvA kwam ik naar Amsterdam en ben er na mijn studie blijven hangen. Ik doe nu een master Onderwijskunde in Utrecht en werk in Gouda bij een particuliere school voor mbo- en hbo-opleidingen, maar ik woon nu al zeven jaar in Amsterdam. Ik ben jaren bestuurslid geweest bij de SGP-jongeren en ben later betrokken geraakt bij de lokale afdeling en zo is het balletje gaan rollen.''

U had niet de ambitie om de politiek in te gaan?

,,Het leek me een interessant vak, maar ik heb het nooit eerder bedacht. Het was niet mijn grote droom of ambitie, maar mocht het ooit lukken, lijkt het me geweldig.''

Met welke punten gaat u de campagne in?