Sigaret krijgt vanaf 2020 een ‘saaie’ verpakking

BESTUURSBREUK Crisis bij Forum: Otten stapt uit bestuur na ‘karakter­moord’

25 april Het is crisis bij Forum voor Democratie. Henk Otten stapt per direct op als bestuurslid na heibel over de partijkoers en zijn ‘greep uit de kas’. Otten: ,,Het is onthutsend om te zien hoe mijn medeoprichters Baudet en Rooken karaktermoord plegen.”