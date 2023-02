Sigrid Kaag over migratie: ‘Hekken horen niet bij een beschaafd land’

Crisis in coronacom­mis­sie gesust: onderzoek gaat door mét Van Houwelin­gen en Van Haga

De crisis in de tijdelijke coronacommissie van de Tweede Kamer is gesust. Het voortbestaan van de commissie, die het voorwerk levert voor de komende parlementaire enquête over de coronacrisis, hing aan een zijden draad door onenigheid over de positie van Wybren van Haga en Pepijn van Houwelingen.