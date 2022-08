Sigrid Kaag tegen Wopke Hoekstra: ‘Het vertrouwen is weg’

Terugkijkend is het gewoon een mooie donderdag bij VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans thuis in het Utrechtse Vreeland. Na hun welverdiende vakanties komen ze 11 augustus langs, de drie andere fractievoorzitters Jan Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Er klinkt geen woord over de buikpijn die het CDA over de stikstofdoelen heeft.



Ze delen hun persoonlijke zomerverhalen en bespreken daarna de moeilijke dossiers. Niemand die iets anders wil met het coalitieakkoord. De asielzoekersproblematiek en de koopkracht komen voorbij. En ook van de bemiddelaar Johan Remkes wordt zegenrijk resultaat verwacht. Geen enkele indicatie van de bom die een week later op de coalitie wordt losgelaten.



Op donderdag 18 augustus is de eerste Catshuissessie na de zomervakantie: de eerste keer dat de fractievoorzitters met de premier en de vicepremiers overleggen over asielproblemen, de stikstof en mogelijke koopkrachtreparaties. Het zal niet lang hoeven duren, zo verwachten de meeste aanwezigen van de coalitietop.



Iedereen ziet er nog steeds ontspannen uit. Geen wallen onder de ogen bij de langstzittende Nederlandse minister-president aller tijden, Mark Rutte. Evenmin bij de vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Carola Schouten (ChristenUnie) en Wopke Hoekstra (CDA).