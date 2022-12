Slavernijcomités willen excuses slavernijverleden op 1 juli 2023

Helemaal niemand begrijpt iets van de uitgelekte datum waarop excuses zouden worden gemaakt over de slavernij door minister- president Mark Rutte. Mensen die op persoonlijke titel door Rutte zijn uitgenodigd, willen daar nog niets hardop over zeggen vóór het Catshuisoverleg. Maar ze maken zich zorgen, hopen dat er wordt geluisterd door de premier. Een van hen zegt: ,,Excuses moeten naast dat ze worden gegeven, ook kunnen worden aanvaard.’’

Veel genodigden voor het Catshuis zijn verontwaardigd over de hele gang van zaken. Dat sentiment wordt verwoord door Barryl Biekman in een brief van 26 november aan premier Rutte die in het bezit is van deze krant.

Biekman is bestuursvoorzitter van de Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden en schrijft over de datum van 19 december dat die ‘als volslagen onverwacht, onbegrepen, kwetsend en beledigend is binnengekomen.’ Vooral omdat er geen enkele participatie van de ontvangers van de excuses aan te pas is gekomen. Een departementale ingewijde zegt hierover: ,,Dit is typisch Algemene Zaken. Ze hebben geen gevoel bij het onderwerp en het moet voor het eind van het jaar omdat dat nu eenmaal is beloofd.’’

Ter illustratie van de ‘gevoelloosheid’ op AZ wordt er op gewezen dat het Catshuisoverleg is gepland op dag van de herdenking van de Decembermoorden. Er is gewoon niet bij stilgestaan dat dit een gevoelige dag is, luidt het verweer. AZ heeft snel een tweede datum ingepland, 13 december.

Ook was er over het uitzwermen van zeven bewindslieden geen enkel overleg met de Cariben en Suriname.

Andere datum

In de uitnodiging van Rutte zien de genodigden mogelijkheden voor een andere datum: ‘Gezien uw kennis van en belangrijke rol in de maatschappelijke discussie rondom het slavernijverleden, gaan wij graag met u en anderen in gesprek over de best mogelijke manier om vorm te geven aan erkenning, herdenking en aandacht voor de doorwerking van het slavernijverleden in het hier en nu.’

Die andere datum zou 1 juli 2023 moeten zijn. Dan is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij uit Nederland verdween.

