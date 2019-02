'Slimme' Rutte pakt Europa in met Nederlands verhaal

Wie een slag dieper graaft, moet vaststellen dat Rutte een klassiek Nederlands verhaal verkondigt, stelt Schout. Wel meer Europese samenwerking, maar geen pleidooi voor verdere integratie. De EU moet minder naïef worden en vaker het eigenbelang vooropstellen, is de boodschap. Een 'krachtiger' buitenlandbeleid hoort daarbij.



In sommige media wordt volgens Schout onterecht de conclusie getrokken dat Rutte af zou willen van het vetorecht voor lidstaten in het buitenlands beleid. ,,Dat wordt verkeerd verstaan'', stelt Schout. Wie de tekst goed leest, ziet dat het alleen om heel specifieke gevallen gaat. Bijvoorbeeld bij het uitbreiden van sancties tegen bepaalde landen. ,,Bij de principiële vraag of een land sancties opgelegd moet krijgen, blijft instemming van alle EU-lidstaten vereist'', meent Schout.



Weinig nieuws onder de zon, stelt ook Han ten Broeke, voormalig buitenlandwoordvoerder van de VVD en werkzaam bij de Haagse denktank HCSS. ,,Dat Europa volgens Rutte een machtspolitieke rol moet pakken, is logisch en consistent. Commentatoren die in Rutte alleen maar iemand met een baantje bezig zien, diskwalificeren zichzelf. Als je het Europa van de gedeelde waarden wilt behouden, moeten we vuile handen durven maken. Zoals Rutte vaker heeft gezegd: het gaat er niet om dat je als Europa gelijk hebt, maar dat je relevant bent. De Turkije-deal (over de opvang van vluchtelingen in de regio, red.) zal in dat opzicht nog een wonder van schoonheid blijken te zijn.”



Ten Broeke erkent dat Rutte in het verleden meer nadruk legde op het economische belang van Europese samenwerking. Dat had met de crisis te maken. ,,Ik ben blij dat die ándere kant, van het Europa dat zijn tanden moet laten zien, nu beter uit de verf komt.''