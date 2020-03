Slob botst met deel coalitie over plannen nieuw lespakket

Staatsse­cre­ta­ris: forse bijdrage voor Griekse grensbewa­king

4 maart Nederland gaat naar verwachting een ,,forse bijdrage" leveren aan de versterking van de Griekse grensbewaking. ,,Er wordt gesproken over een schip en manschappen en dergelijke", zei staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in Brussel voor aanvang van overleg met EU-collega's. ,,Maar het is nog niet definitief, ik ben voorzichtig. Nederland doet alles wat mogelijk is."