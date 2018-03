Slob hakt volgende maand knoop door over verdeling extra onderwijsgeld

In het regeerakkoord is afgesproken dat peuters tussen de 2,5 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand in plaats van 10 uur 16 uur naar de voorschool kunnen. Daarom gaat ook het budget omhoog. Maar de Tweede Kamer is diep verdeeld over de verdeling van die in totaal 746 miljoen euro. Daarvan gaat 486 miljoen naar gemeenten en 270 miljoen naar scholen.

Ook de minister schuift de beslissing al een tijdje voor zich uit. Vicepremier Hugo de Jonge, die in zijn vorige baan als Onderwijswethouder in Rotterdam over het wegwerken van achterstanden ging, zou binnen het kabinet ‘actief’ met Slob ‘meedenken’.

Mes op de keel

Nu krijgen de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht – verhoudingsgewijs het meeste geld. Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog is het verschil tussen de zogeheten G4 en middelgrote gemeenten ‘onverklaarbaar groot’. ,,Er moet meer geld en ondersteuning naar kinderen – ongeacht waar zij wonen.''

Het geld voor onderwijsachterstanden – en vooral de verdeling daarvan – is al jaren een heikel punt. ,,Toen ik voor het eerst met dossier te maken kreeg, merkte ik dat er grote verdeeldheid was over het verdelen'', zo vatte Slob het samen.

De minister besloot de Kamer daarop eind januari ‘samen te laten meedenken wat wijsheid is’ voor hij een knoop door zou hakken. Kamerleden zien daar niks in. Zij willen dat de minister zijn werk doet en een keus maakt. ,,Dat is de taak van een minister'', zei VVD-Kamerlid Rudmer Heerema voorafgaand aan het debat. ,,Daarna gaan wij zijn beleid controleren.'' Ook PVV-Kamerlid Harm Beertema mist daadkracht. ,,Zijn Kamerbrieven ademen twijfel en onzekerheid.''