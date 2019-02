Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

Slob negeert hiermee het plan van de coalitiepartijen, vandaag in deze krant, die de eindtoets zo snel mogelijk weer willen betrekken bij het schooladvies. Nu krijgen leerlingen in februari een middelbareschooladvies van hun docent en maken ze tussen half april en half mei een verplichte eindtoets als second opinion. Op basis van de uitslag van de toets kan het advies nog worden bijgesteld. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen krijgen in de praktijk alleen leerlingen van mondige, hoogopgeleide ouders een nieuw advies en vissen kwetsbare kinderen achter het net. Hij wil dat het advies voortaan weer wordt gegeven nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Het CDA maant de minister tot haast. Slob wil echter de evaluatie afwachten die in mei komt. ,,Dat is een natuurlijk moment. Toen ik de Kamer daarover in november informeerde, hoorde ik er ook geen kritiek op. Ik vind het belangrijk om niet alleen naar schoolbesturen te luisteren.’’ De standpunten van PO-Raad en VO-raad zijn al bekend; zij willen de eindtoets ook weer betrekken bij het schooladvies.

Startmoment

Het is niet duidelijk of de nieuwe plannen waar Slob in mei mee komt direct komend schooljaar al in kunnen gaan. ,,Dat is afhankelijk van de ingrijpendheid van de veranderingen. Als we wet- en regelgeving moeten aanpassen, dan heeft dat tijd nodig.’’ Volgens de ChristenUnie-bewindsman ‘zou het kunnen’ dat zijn plannen uiteindelijk dezelfde zijn als de coalitie nu voorstelt. ,,Maar het kan ook anders uitpakken. In ieder geval is het dan stevig onderbouwd met de evaluatie.’’