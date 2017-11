Slob kan boze leraren niet tegemoetkomen

Leraren in het primair onderwijs (PO) eisen dat de werkdruk minder wordt. Ook verlangen zij een beter loon. Hiervoor is 1,4 miljard euro nodig, stellen de onderwijsorganisaties van het zogenoemde PO-front. Het kabinet beloofde voor het komende jaar 10 miljoen euro om de werkdruk te verlichten, met een jaarlijkse verhoging tot 430 miljoen euro in 2021. Het PO-front vindt dat te weinig. Voor hogere salarissen is 270 miljoen euro toegezegd in plaats van de volgens de onderwijzers benodigde 900 miljoen.