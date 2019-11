‘Slob stelt Songfestivalbeslissing uit’

Minister Arie Slob (Media) neemt deze week nog geen beslissing over het verzoek van de publieke omroep om 12,4 miljoen euro bij te dragen aan het Eurovisie Songfestival. De bewindsman wil eerst duidelijkheid over hoe de meevaller bij de Ster uitpakt.

Volgens Haagse bronnen komt hij nu pas begin december met een reactie op het verzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om miljoenen bij te dragen aan de organisatie van het Songfestival in Rotterdam. Eerder wilde hij dat nog voor het mediadebat van aanstaande maandag doen.

Vorige week werd bekend dat Slob de verwachte financiële meevaller bij de Ster wil inzetten voor het Songfestival. De advertentie-inkomsten lopen al jaren terug, maar dit jaar heeft de Ster meer reclames verkocht dan verwacht. Dat extra geld gaat naar de algemene mediareserve, waarmee de NPO bijvoorbeeld sportevenementen bekostigt.

173 miljoen

Het ministerie van Slob hield rekening met 150 miljoen euro aan inkomsten, maar volgens Ster-baas Frank Volmer stevent zijn bedrijf in 2019 af op 173 miljoen euro. ,,We zijn al bezig met de verkoop voor december en dat gaat vrij goed”, stelt hij. ,,Lager dan 170 miljoen euro wordt het niet.” Hij snapt niet waarom Slob meer duidelijkheid nodig heeft.

Met de meevaller van minimaal 20 miljoen euro kan de 12,4 miljoen euro voor het Songfestival worden betaald. Er blijft in de raming van de Ster dan nog een extraatje van minimaal 7,6 miljoen euro over voor andere kosten. Maar ingewijden zeggen dat de Ster weliswaar goede zomermaanden heeft gehad, maar de inkomsten daarna zag teruglopen. Voor de ‘zorgvuldigheid’ moet nog even worden gewacht, zegt een andere bron. Ook wordt erop gewezen dat Slob vorig jaar nog zijn portemonnee moest trekken om extra geld in de noodlijdende mediareserve te storten.

Toerisme

Dinsdag opperde D66-Kamerlid Kees Verhoeven nog om geld bestemd voor toerisme in te zetten voor het Songfestival, om te voorkomen dat de benodigde miljoenen alleen uit het mediabudget worden betaald. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegt daar echter ‘gewoon geen ruimte’ voor te hebben.

De VVD houdt zich op het standpunt dat er geen geld naar het Songfestival moet ‘uit welk potje dan ook’. Volgens Kamerlid Zohair El Yassini kan de NPO binnen het bestaande budget ‘best een leuk feest bouwen’. D66 vraagt zich af waarom de bijdragen van de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en private partijen niet op de NPO-begroting staan. Ook bij andere regeringspartijen is weinig enthousiasme voor het trekken van de knip.

Belastinggeld

Het voordeel van de Ster-inkomsten is dat het daarbij niet gaat om belastinggeld, maar over eigen inkomsten. De Tweede Kamer heeft geen zeggenschap over de besteding van de algemene mediareserve; over dat geld beslist de minister.