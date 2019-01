Slob weet D66 en CDA niet te winnen voor nieuwe rekentoets

D66 en CDA hebben zich vanmorgen nadrukkelijk uitgesproken tegen de nieuwe tijdelijke rekentoets, die middelbare scholen en mbo's zelf moeten maken voor scholieren, en waarvoor een 4 of hoger worden gehaald om het diploma te kunnen halen. Daarmee is er een Kamermeerderheid die het plan, waarschijnlijk volgende week, weg zal stemmen.

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob besloten besloten een beoordeling van de rekenvaardigheid voortaan op te nemen in het cijfer voor wiskunde en andere vakken, maar zover is het nog niet. In de tussentijd wil Slob het rekenen apart blijven toetsen, al wil hij het maken van die toets dus aan scholen overlaten. De rekentoets ‘nieuwe stijl’ volgt op de afschaffing van de landelijke verplichte toets, waarvoor een voldoende gescoord moet worden om te slagen.

De nieuwe toets stuit echter op weerstand van coalitiepartners CDA en D66 en vrijwel de hele oppositie. Die zien niets in de tussenoplossing. ,,Laten we gewoon beginnen met goed onderwijs geven. Dan leren we elke leerlinge rekenen, en kan iedereen daarvan op aan’’, aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen, die spreekt van de ‘Fyra van het onderwijs’, omdat het kabinet al jaren steggelt over de kwestie.

D66 en CDA voelen meer voor het plan van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, waarin rekenen bij het voortgezet onderwijs een vast onderdeel wordt van wiskunde tijdens de onderbouw, en ‘onderhouden’ wordt in de bovenbouw. Voor de selecte groep leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw, moet dan wel nog een aparte toets worden gemaakt. ,,Daarmee kan ook het vervolgonderwijs zeker zijn van de rekenvaardigheden van de leerling’’, zegt CDA’er Michel Rog. De partijen wijzen er op dat dit voorstel al een jaar op tafel ligt. Het is ze een raadsel waarom minister Slob dat plan ‘niet gewoon uitvoert'.

Om het rekenniveau van scholieren op te krikken, werd vijf jaar geleden een landelijke rekentoets ingevoerd. Die zou uiteindelijk mede bepalen of een leerling zou slagen of zakken. Maar de ‘afrekentoets’, zoals hij al gauw door het leven ging, sneuvelde na felle kritiek.