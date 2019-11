Slob wil bemiddelaar voor vastgelopen onderwijs-cao

Hoekstra: conclusies over onjuist informeren Kamer onterecht

12:31 Minister Wopke Hoekstra van Financiën verwerpt de kritiek dat hij de Tweede Kamer niet correct heeft geïnformeerd over de aankoop van een belang in Air France KLM. De CDA-bewindsman houdt vol dat hij ‘zorgvuldig’ te werk is gegaan. Wel stelt hij dat hij ‘hinder’ heeft ondervonden van het feit dat de Kamer een protocol met afspraken over de informatievoorziening nooit heeft geaccordeerd.