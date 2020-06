‘Snapt u het nog?’ Kamer wil opheldering over stuurloos Haga

NieuwsMinister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs weet vanwege de bestuurscrisis bij het Cornelius Haga Lyceum niet wie zij ‘bestuurlijk kan aanspreken daar’. Ze hoopt woensdag, als de rechter uitspraak doet in een kort geding, duidelijkheid te krijgen over de kwestie.

De minister werd dinsdag door de VVD naar de Kamer geroepen om opheldering te geven over het ‘stuurloze’ Haga Lyceum. Directeur-bestuurder Soner Atasoy is door bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach geschorst, maar die werd op zijn beurt door Atasoy en de secretaris van de school geschorst. “Snapt u het nog?”, wilde VVD-Kamerlid Rudmer Heerema weten. “Zelfs de onderwijsinspectie weet het niet meer.”

Van Engelshoven, die verantwoordelijk minister Arie Slob verving omdat hij een debat in de Eerste Kamer voerde, erkende dat er sprake is van een bestuurscrisis. Ze gaat ervan uit dat de rechter woensdag uitmaakt wie er op de school de baas is. “Omdat het onder de rechter is, kan ik er weinig over zeggen.”

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins vroeg zich af of de juridische strijd tussen de bestuurders nog langer gaat duren, bijvoorbeeld als er hoger beroep wordt aangetekend. Het Haga grossiert inmiddels in juridische procedures. Van Engelshoven zei zich daar geen zorgen over te maken. “Ik heb alle vertrouwen dat er morgen duidelijkheid komt.”

Afluisteren

De Onderwijsinspectie deed vorige week aangifte van afluisteren op het Haga Lyceum. Vertrouwelijke gesprekken van inspecteurs met personeel van de school werden opgenomen. Heerema wilde ook weten waarom de minister de Kamer daarover niet eerder heeft ingelicht en of het belemmeren van de inspectie en de bestuurscrisis redenen zijn om de bekostiging in te trekken. Een eerdere poging daartoe werd door de rechter geblokkeerd.

Volgens Van Engelshoven had de inspectie al eerder vermoedens, maar was er geen bewijs. “De aanwijzingen waren onvoldoende concreet. Om die reden heeft de inspectie dat niet aan mij gemeld en daarom heb ik het niet aan de Kamer gemeld.” De huidige situatie is volgens haar niet ernstig genoeg om in te grijpen bij de financiering van de school. “Ik zou bijna zeggen: was het maar zo simpel. Er moet eerst in justitieel onderzoek vastgesteld worden wie afgeluisterd heeft.”

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk moet de minister ‘schoon schip maken’. “Ik snap alle gevoelens: kan het niet sneller?”, zei Van Engelshoven. “Maar de minister is niet het bevoegd gezag op een school.” Ze wees erop dat de Kamer ook verantwoordelijk is voor ‘het instrumentarium’ waarmee de overheid kan ingrijpen.

Haga-saga

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er in de toekomst sneller gehandeld kan worden bij wanbestuur of als de kwaliteit van onderwijs te wensen overlaat. PVV-Kamerlid Harm Beertema wil dat die wet nog ‘voor de zomer’ door de Kamer kan worden besproken. Dat is volgens Van Engelshoven te snel. “Het moet wel zorgvuldig gebeuren.”

VVD’er Heerema wil dat de school dichtgaat. “De saga van het Haga kent geen einde”, concludeerde hij. “Het is dieptriest. De school had er nooit moeten komen.” Volgens Van Engelshoven is het echter niet de bedoeling de school te sluiten, maar om te zorgen dat er een goed bestuur komt.