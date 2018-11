Sneer naar VVD, mopje Chopin en Johan Derksen: dit was het congres van Baudet en zijn FvD

Thierry Baudet wil met zijn partij Forum voor Democratie (FvD) de Nederlandse bevolking het vertrouwen weer teuggeven. ,,Zelfvertrouwen, cultureel zelfvertrouwen, vertrouwen in onze identiteit, in onze taal.” Hij ziet zijn Forum als ‘motie van wantrouwen tegen de zittende macht'.

Dat zei Baudet tijdens de slotspeech van het derde partijcongres van FvD in de Amsterdamse RAI, waarin een speciale rol was weggelegd voor voetbalanalist Johan Derksen en een concertpianist die een mopje Chopin speelde.

Verder lag er veel nadruk op het terugwinnen van nationale trots en identiteit, dat Nederland volgens de FvD wordt afgepakt door premier Mark Rutte, de Europese Unie en ‘ongebreidelde immigratie'.

Baudet stelde dat hij op het migratiedossier en ook het onderwerp klimaat een verandering teweeg heeft gebracht. Het klimaat noemde hij een 'totaal abstract en vrijwel onbeïnvloedbaar’ iets. De miljarden die naar het bestrijden van de opwarming van de aarde gaan zijn volgens hem daarom weggegooid geld. Geld dat beter naar het midden- en kleinbedrijf (MKB) of de politie zou kunnen gaan.

ForumvoorDemocratie on Twitter Duizenden mensen bij het FVD partijcongres in de RAI. Er staan nu nog steeds mensen buiten in de rij, we proberen echt voor iedereen een plekje te regelen en vragen de leden om begrip voor de situatie. #FVD #fvdcongres

Sneer naar VVD

Baudet sprak ook het vermoeden uit dat premier Mark Rutte de Nederlandse belangen 'weggeeft‘, omdat hij aast op een ‘topbaantje’ in Europa. Het was niet zijn enige sneer naar de VVD. De Forum-leider begon het openbare gedeelte van het congres met de boodschap dat er bij het VVD-festival in Den Bosch, ook dat vond vandaag plaats, maar 500 mensen aanwezig waren. ,,Slechts een derde of een vierde van het aantal mensen hier.”

Qua bezoekersaantal van zijn eigen congres zal Baudet in de buurt hebben gezeten, maar waar hij de 500 aanwezigen bij de VVD vandaan haalde is onbekend. In Den Bosch waren naar verluidt zeker rond de 1200 mensen aanwezig.

Volledig scherm Thierry Baudet tijdens het congres van Forum voor Democratie. © ANP

Het partijcongres bestond uit twee gedeelten. Tijdens de besloten algemene ledenvergadering 's ochtends werd Henk Otten gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamer-verkiezingen in maart.

Andere mensen

Otten was een van de sprekers tijdens het openbare gedeelte, dat 's middags plaatsvond. Hij vindt ‘dat er andere mensen moeten komen in Den Haag, die wel voor de mensen in NL opkomen’. ,,Mensen uit de praktijk, met kennis van zaken.”

Derk Jan Eppink, lijsttrekker voor de Europes verkiezingen in mei, ging tijdens zijn speech ook nadrukkelijk in op het thema nationale identiteit: ,,Onze leiders zijn bezig onze eigen cultuur weg te cijferen. Gelukkig heeft de FvD een leider met een gedegen cultuurhistorisch besef.”

Freek Jansen, voorzitter van de jongerenafdeling van Forum, sprak van een 'strijd’ die de partij voert om Nederland weer te laten bloeien. ,,Onze tegenstanders zijn met duizenden, wij zijn met miljoenen", zei hij. ,,Deze eeuw wordt onze eeuw.”

Chris van Mersbergen on Twitter Derksen verklaart een bewonderaar van Hiddema. En: 'Ik vind het heel belangrijk dat fatsoenlijk rechts zich in Nederland laat horen. Ik ben geen lid, maar zal wel op jullie stemmen.' #FvDcongres

Derksen

Johan Derksen was een opvallende en speciale gast op het partijcongres. De voetbalanalist nam het eerste exemplaar van het boek dat Stan de Jong schreef over FvD-Kamerlid Theo Hiddema in ontvangst. ,,Ik vind het heel belangrijk dat fatsoenlijk rechts zich in Nederland laat horen", sprak Derksen. ,,Ik ben geen lid, maar zal wel op jullie stemmen.”

Hij verklaarde desgevraagd ook bij de laatste verkiezingen al op Forum te hebben gestemd. In een eerder interview zei hij nog D66 te hebben aangekruisd in het stemhokje. De analist van Veronica Inside verliet het podium met de mededeling ‘alleen maar verstandige dingen te hebben gehoord’.