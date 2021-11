Snel boostershot na Janssen-vaccin? Volgende week spoedadvies van Gezondheidsraad

In Nederland zijn ruim 840.000 mensen ingeënt met het Janssen-vaccin. Voordeel: één prik is genoeg. Maar diverse onderzoeken tonen een versnelde afname van de bescherming tegen besmetting met het coronavirus.

Daarom vraagt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) aan de Gezondheidsraad of deze groep nu net zo snel een oppepprik moet krijgen als oudste ouderen. Die komen vanaf december - of iets eerder - aan de beurt. ,,Moeten we Janssen toch toevoegen aan de groep die we het eerste boosteren, dat wil ik weten", zei De Jonge zojuist na corona-overleg op het Binnenhof. ,,We bespreken ook of we sneller kunnen beginnen met de boosterprikken dan december, daarover spreek ik met de GGD’en.”

Bij experts, in ziekenhuizen en in het parlement klinkt felle kritiek over het tempo van de extra prikronde. Diverse GGD’en zeggen ook dat ze ‘morgen’ kunnen beginnen.

De Jonge wil zorgvuldig zijn: ,,GGD-personeel is nu ook bezig met prikken in de wijk, hebben belangrijk werk. Je kunt dan niet zomaar even op één plek ergens beginnen. Maar we zijn in gesprek. Belangrijk is ook om te vermelden dat de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname nog erg goed is. We willen de daadwerkelijke afname van bescherming voor zijn. Bij de oudste ouderen zien we die enigszins, daarom beginnen we bij hen.”

De Jonge is ‘bezorgd’ over landen die extra eisen stellen aan de coronapas, zoals Frankrijk en Oostenrijk. Oostenrijk vindt één Janssen-prik niet meer genoeg voor de coronapas.