Snel stapt op om toeslagenaffaire: ‘Als vertrek oplossing ouders dichterbij brengt, doe ik dat graag’

,,Twee weken geleden hadden we een emotioneel debat over de toeslagenaffaire waarbij ouders wat is aangedaan,’’ zegt Snel. ,,Nu bleek met die zwartgelakte dossiers dat alles wat ik probeerde uit te stralen – een belastingdienst die open wil zijn – teniet werd gedaan. Dat zwartlakken is met de beste bedoelingen gedaan toen die dossiers zijn samengesteld. Maar er is een enorm belangrijke stap vergeten: wat hebben de burgers eraan? Is dit nou wat we aan burgers geven? En die fout is gemaakt. Ik snap dat dat ook mijn eigen functioneren in de weg staat.’’



Twee weken geleden overleefde Snel nog een motie van wantrouwen in de tweede kamer over de toeslagenaffaire. Maar de afgelopen dagen zei de volledige oppositie (ook partijen die hem twee weken geleden nog steunden) dat ze geen vertrouwen meer in de bewindsman hadden.



Volgens Snel kan hij zo niet verder. Volgens hem zullen er ‘meer incidenten volgen’. Want er is een hoop mis bij de Belastingdienst. Om de bezem door de dienst te kunnen halen en een cultuurverandering door te voeren, heeft hij de politiek steun nodig van de tweede kamer. ,,Ik wil geen politicus worden die meelift op elke golf van verontwaardiging of applaus.’’