Snel zwicht voor Kamer en geeft van fraude verdachte gezinnen meer lucht

Kamer wil uitleg over onjuiste informatie burgerdo­den Irak

16:39 Partijen willen snel uitleg van minister Ank Bijleveld van Defensie over het feit dat de Tweede Kamer onjuist is geïnformeerd over burgerslachtoffers na een luchtaanval van een Nederlandse F-16 in Irak in 2015. Bij de aanval op een doel van terreurgroep IS in Hawija vielen circa zeventig doden.