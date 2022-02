SodM waarschuwt kabinet: Meer gas opboren is risico

Het opboren van meer gas in Groningen dit jaar kan leiden tot meer schade aan huizen. Die waarschuwing geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder brengt binnenkort advies uit over het voornemen van het kabinet om dit jaar de gasproductie te verdubbelen.

Het kabinet waarschuwde in januari dat er dit jaar meer gas moet worden opgepompt in Groningen dan gedacht: niet 3,9 miljard kubieke meter, maar 7,6 miljard. Een definitief besluit daarover moet nog worden genomen. Verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zal dat voor 1 april doen, maar heeft eerst nog advies ingewonnen bij onder andere het SodM.

Dat advies komt pas volgende maand, maar in tv-programma Pointer geeft de hoogste baas van de SodM, inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren, het kabinet vast een voorwaarschuwing. Hij noemt het voornemen ‘onwenselijk’. Daarmee verwijst hij naar een rapport dat de dienst vorig jaar al heeft opgesteld. Daarin berekende SodM wat er zou gebeuren als er in het geval van een ‘koude winter’ extra gas moest worden opgepompt, tot wel 7,5 miljard kuub. In dat geval namen volgens de SodM ook de risico’s en de kans op schade toe. In het gebied rond Loppersum kan de kans op een beving verdubbelen.

Volgens een woordvoerder van de SodM staat daarmee de conclusie van het nieuwe rapport nog niet vast. Maar het rapport van vorig jaar is wel veelzeggend. ,,We weten dat een dergelijke hoeveelheid opgepompt gas tot een hoger risico en dreiging van aardbevingen leidt. In de nieuwste berekeningen zal duidelijk worden hoe groot dit effect daadwerkelijk is.’’

Niet doorslaggevend

Vijlbrief krijgt overigens ook andere adviezen de komende weken. Hoewel het SodM-advies niet doorslaggevend is, is het nog nooit voorgekomen dat het kabinet hun advies niet opvolgde.

Het extra gas is nodig omdat de bouw van een stikstoffabriek in Zuidbroek is vertraagd. Die maakt het mogelijk om gas uit het buitenland geschikt te maken voor Nederlandse huishoudens. De fabriek zou in april operatief zijn, maar door corona is die in augustus pas helemaal open. Daardoor is de komende maanden meer Gronings gas nodig dan gedacht. Eind dit jaar moet de kraan nog steeds definitief dicht gaan.

De toenmalige minister van Economische Zaken Stef Blok die met het slechte nieuws kwam in januari, zei toen nog dat de kans ‘heel klein’ is dat het oppompen van meer gas ‘een groot effect zal hebben'. Want ook al wordt er dit jaar nog meer opgepompt dan verwacht, het is altijd nog aanzienlijk minder dan een paar jaar geleden. In 2018 bijvoorbeeld werd nog 36,5 miljard kuub gas opgepompt.

