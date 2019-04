SP’er belt in Tweede Kamer politie: raar, dat kost geld

Tijdens een debat in het parlement over de politie pakte Van Raak daarom zijn telefoon om te tonen dat het geld kost wanneer je voor niet spoedeisende zaken het nummer 0900-8844 belt. Inderdaad vermeldde het ‘bandje’ er een starttarief geldt van 9,51 cent. Daar komt dan nog 2,8 cent per minuut bovenop, de normale belkosten. Voor andere Kamerleden en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) was het via de microfoon duidelijk te horen.