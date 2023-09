SP: Gebouwen onteigenen bij leegstand om woningen van te maken

met video Wilders blij met eis van 12 jaar tegen Pakistaan die hem dood wilde: ‘Nu ook geestelij­ken vervolgen’

Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een Pakistaanse oud-cricketer die een geldprijs zette op het hoofd van Geert Wilders. ,,Latif heeft geprobeerd andere mensen te bewegen Wilders te vermoorden. Zijn woorden hebben in Pakistan veel impact. Dat verdient een zware straf.” Wilders zelf vertelde in de rechtszaal over de impact van de bedreigingen. ,,Mijn vrijheid van spreken is de enige vrijheid die mij nog rest.”