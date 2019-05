SP: gratis opleiding voor ex-verpleegkundigen die terug willen naar zorg

Nu betalen verpleegkundigen die hun vak weer willen oppakken, bijna 2.000 euro aan scholing- en registratiekosten. ,,We hebben nu hard extra verpleegkundigen nodigen. 2.000 euro kan voor velen een drempel zijn om terug te keren in de zorg”, zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink. ,,Laat de werkgever deze kosten op zich nemen, zodat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan in de zorg.”



Op dit moment is het mogelijk dat werkgevers en het UWV de helpende hand bieden. Ook kan via SectorPlanPlus een bijdrage worden geleverd aan de registratie voor herintredende verpleegkundigen. Alleen gebeurt dit nog lang niet overal.



Hijink vindt deze willekeur ongewenst en wil een landelijke afspraak tussen het kabinet en de werkgevers. ,,Het is ontzettend belangrijk dat we extra verpleegkundigen aantrekken in de zorg. Financiële drempels die dit onmogelijk maken moeten worden voorkomen.”