SP: Maak betalen voor zorg totaal inkomensafhankelijk

De SP heeft het plan helemaal laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Volgens de rekenmeesters gaan de lagere en middeninkomens er daardoor fors op vooruit: tussen de 3,5 procent en 4,2 procent. De hoogste inkomens daarentegen leveren in doorsnee 3,9 procent in.



In 2012 stelden VVD en PvdA in hun regeerakkoord al voor om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken en een groot deel van de bijdragen te fiscaliseren. Het plan belandde in de prullenbak, nadat vooral de achterban van de liberalen in opstand kwam. De financiële effecten van de maatregel pakten desastreus uit voor grote groepen.



SP‘er Hijink vindt het logisch dat het coalitieplan faliekant mislukte. ,,De VVD wilde de miljonairs matsen. Daarom hadden ze gezorgd dat de premie en bijdragen vanaf een jaarinkomen van 70.000 euro niet meer verder stegen. Maar iemand moest de zorgkosten toch dragen, dus waren de lagere inkomens bij hen de klos. Wij hebben dat plafond niet, bij ons dragen de rijken altijd het meeste bij.”