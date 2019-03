SP met geldwagen naar 'grote vervuiler’ Shell

Ludieke actie

Met de ludieke actie wil de partij aandacht vragen voor de klimaatmars die op 10 maart wordt georganiseerd. Beckerman: ,,We gaan het klimaatprobleem niet oplossen als we mensen dure leningen aansmeren voor een warmtepomp, hun energierekening torenhoog laten worden en echte vervuilers niet aanpakken. Het is tijd voor klimaatrechtvaardigheid.’’

Shell laat via een schriftelijke reactie weten: ,,Shell gaat graag het gesprek aan, daar zijn geen demonstraties voor nodig. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken over hun energierekening, maar de SP is in dit geval bij het verkeerde adres. Shell gaat niet over energieheffingen. Dat is de politiek. Shell volgt de regels, draagt bij aan de economie en werkt samen met heel veel anderen aan schonere en betaalbare energie.”