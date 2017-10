SP neemt nieuwe zorgminister Bruins gelijk onder vuur

Afgelopen jaar verdiende Bruins bij de uitkeringsinstantie 227.000 euro, terwijl de norm in 2016 lag op 179.000 euro. Het UWV verklaart de overschrijding door te stellen dat eerdere salarisafspraken worden nagekomen. Daar kwam vorig jaar nog 25 mille bij omdat Bruins ook toezichthouder bij de publieke omroep is.



Marijnissen: ,,Een van de eerste daden van dit kabinet is het in de prullenbak gooien van een wet die klaar lag om de topsalarissen in de publieke sector aan te pakken. Sterker nog: Rutte benoemt een partijgenoot als minister van zorg die er zelf ook helemaal geen moeite mee had om deze inkomensnorm te overschrijden.”



De SP’er wil nu weten van Bruins of hij wel de juiste man is om de aanval in te zetten op topbeloningen in de zorg. Afgelopen week bleek dat 1 op de 5 zorgbestuurders nog steeds meer verdient dan de norm. ,,Deze teveelverdieners moeten aangepakt worden. Geld voor zorg moet naar zorg”, aldus Marijnissen.