SP wil eigen risico bevriezen: ‘In 2022 op 385 euro laten’

De SP trekt nu aan de bel. ,,Als we niet ingrijpen, zal het eigen risico in 2022 fors boven de 400 euro uitkomen”, zegt Kamerlid Maarten Hijink. Hij zal woensdag in het debat over de coronamaatregelen voorstellen om het eigen risico in elk geval nog een jaar op 385 euro te houden. De SP wil nog liever het eigen risico afschaffen en een inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren, maar die discussie kan ook later nog worden gevoerd, stelt Hijink.



,,De tijd dringt”, stelt hij. Om het eigen risico te bevriezen moet namelijk de wet worden aangepast. Uiterlijk in september moeten beide Kamers hebben ingestemd, anders hebben zorgverzekeraars te weinig tijd om daar rekening mee te houden bij de bepaling van hun zorgpremies. De Kamer gaat op 9 juli al met zomerreces, het parlementaire werk ligt dan in principe acht weken stil. ,,We moeten dit nog voor de zomer regelen”, aldus Hijink.