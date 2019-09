SP wil leenstelseldoorbraak forceren met initiatiefwet

Forum zakt dieper weg in peilingen: weer zeven zetels verlies

3 september Forum voor Democratie zakt deze maand fors weg in de peilingen. De partij van Thierry Baudet zakt van 18 zetels in juli naar 11 nu, blijkt uit de De Peiling van EenVandaag en Ipsos. Niet eerder leverde de partij zoveel zetels in. Kiezers blijken vooral teleurgesteld over het voortdurende geruzie in de partijtop.