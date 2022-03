SP wil meer afstand nemen van andere linkse partijen

Een jaar geleden nog, in de opmaat naar de Kamerverkiezingen van 2021, werd er veel gesproken over linkse samenwerking. In de formatie die volgde op de verkiezingen, kozen GroenLinks en PvdA ervoor samen op te trekken. Ook werken de fracties in de Kamer inmiddels ‘intensief’ samen. Marijnissen koos ervoor op afstand te blijven omdat er volgens haar ‘grote verschillen’ zijn.



Tijdens de partijraad klaagden meerdere afdelingsvoorzitters over de verloren verkiezingen. De partij verloor ruim een derde van haar raadszetels en houdt er nog 173 over in het hele land. Het is de vijfde verkiezing op rij die de partij verloor sinds Marijnissen in 2017 het stokje overnam van toenmalig partijleider Emile Roemer.



,,Sinds ik lid ben van de partij, heb ik nog geen overwinning meegemaakt’’, zei Hans de Waard van de afdeling Groningen. Volgens Aldo Schelvis van de afdeling Leeuwarden is er na de slechte uitslag deze week te makkelijk naar smoezen gezocht. ,,De uitslag was niet zo slecht omdat mensen met de oorlog in Oekraïne bezig waren. Als de verkiezingen twee maanden eerder waren gehouden, hadden we het niet beter gedaan. Het lukt ons onvoldoende om de kiezer nog te bereiken.’’