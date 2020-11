Spanningen lopen hoog op in kabinet: invoering avondklok is nog geen gelopen race

Rutte: Voor acute strijd tegen corona heeft EU geen meerwaarde

30 oktober Het overleg van de EU-leiders over de strijd tegen het opnieuw razendsnel oprukkende coronavirus gaat niet op korte termijn verschil maken. ,,Bij de bestrijding van de acute epidemie heeft Europa geen meerwaarde’’, aldus premier Mark Rutte na afloop van een videovergadering met zijn collega’s over de dramatische opmars van het virus. ,,Dat is echt een nationale zaak.’’