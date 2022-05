Speciaal politieteam dat Nederlandse FBI moest worden alweer opgedoekt

Het speciale politieteam MIT dat na de moord op Derk Wiersum was opgetuigd om de georganiseerde misdaad te bestrijden, gaat alweer op de schop. Dat is een enorme blamage voor het huidige en vorige kabinet.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het team, ooit veel verwachtingen gelanceerd, moet afslanken en opgaat in een andere organisatie. Volgens Yesilgöz boekte het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) de afgelopen jaren te weinig concrete resultaten en duurde de opbouw te lang.

Volgens de minister werd ‘te veel gesproken’ over structuren, de verdeling van fte’s en financiële middelen, maar blijven resultaten uit. Het aantal arrestaties: nul. ‘Gezien de situatie in Nederland is het echter noodzakelijk om over te gaan naar een model waarin resultaten worden geboekt en daarmee de meerwaarde duidelijk wordt. Dat vraagt ook om een gerichte operationele focus van de samenwerking’, aldus Yesilgöz.

Het einde van het MIT zoals dat was bedoeld, mag een blamage van jewelste worden genoemd. Het team had de krachten van de politie, fiscale opsporing en defensie moeten bundelen om criminele samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en deze te ‘verstoren’. Na de moord op advocaat Derk Wiersum klonk de roep luid om een vuist te maken, maar het prestigeproject is dus nu alweer ter ziele. En daarmee dus miljoeneninvesteringen. Alleen al voor de opbouw van het MIT was 73 miljoen euro uitgetrokken.

Overigens waren er kort na de oprichting van het MIT al klachten vanuit de politie dat het team rechercheurs uit de ‘gewone’ bezetting wegtrok. Op die manier zouden de opsporingsdiensten elkaar kannibaliseren, was de vrees.

Het MIT houdt niet helemaal op te bestaan. Het gaat nu het Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) heten en krijgt achttien maanden om zich te bewijzen. De ‘focus’ daarbij wordt ‘het ontvlechten van de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld’. Het accent komt dus nadrukkelijk te liggen op de financiële component van criminaliteit. Ofwel: het NSOC gaat inlichtingen verzamelen, maar het oppakken van de criminelen komt gewoon bij de politie te liggen. Daarmee zijn alle grote woorden en ambities van het vorige kabinet niet waargemaakt.

Tweede Kamerlid Michiel van Nispen spreekt van een mislukt ‘prestigeproject’. ,,Niet goed doordacht, weinig steun van de werkvloer, gedoemd te mislukken, kortom. Het is heel kwalijk dat hiermee kostbare tijd, energie en geld verloren is gegaan. Daadkracht die ze hadden moeten gebruiken voor het pakken van criminelen, het ontmantelen van netwerken en het ontnemen van misdaadgeld.”

