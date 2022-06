Spierballenretoriek in stikstofdebat: burgeroorlog, euthanasie op de boer en boerenhaat

De veehouder die donderdag de moeite nam het urenlange stikstofdebat te volgen, kon ’s avonds twee conclusies trekken. Eén: iedereen in het parlement is mijn vriend, of althans, claimt dat te zijn. Van de BoerBurgerBeweging (BBB) tot PVV, van VVD tot SP benadrukken ze oog te hebben voor het boerenbelang.