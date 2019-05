‘Spitzenkandidat’ Frans Timmermans stemt in Heerlen

Personeels­te­kor­ten in de zorg lopen rap terug

7:05 De personeelstekorten in de gezondheidszorg worden in snel tempo kleiner. Veel zijinstromers en herintreders kiezen alsnog voor een baan als zorgverlener, tonen de nieuwste cijfers over de arbeidsmarkt aan. Toch blijven er bij het kabinet ook kopzorgen over het oplopende ziekteverzuim en de stijgende vertrekcijfers van medewerkers.