Splijtzwam Trump richt enorme schade aan in 'moeder der conflicten'

Van een dommekracht als Donald Trump kun je weinig goeds verwachten. Zeker in een uiterst gevoelig dossier als het Israelisch-Palestijnse conflict dat in het Midden-Oosten ook wel de ‘moeder van alle conflicten’ wordt genoemd. Met zijn besluit om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen richt hij grote schade aan. Hij maakt in één klap een einde aan de leidende bemiddelingsrol van de Verenigde Staten in dit conflict.



Zij staan er buitenspel omdat Trump nu ook het vuur opstookt en het broze vredesproces kapot maakt. Zijn besluit zet de deuren open voor oplopende spanningen, voor een nieuwe geweldsgolf tussen Israëliërs en Palestijnen. Niet alleen in de regio zelf maar ook daarbuiten, zoals vorige week in Nederland is gebleken. Geweld waarvoor de daders rekenschap moeten afleggen en dat uiteraard wordt veroordeeld. Hopelijk zullen de gemoederen hier snel bedaren.



Maar wat te doen met de schade die Trump aanricht in het Israëlisch-Palestijnse conflict? Tot nu toe hanteerden Trump en zijn Republikeinse Partij vooral de sloopkogel in eigen land waar de staat wordt afgebroken om plaats te maken voor de graaicultuur van superrijken. Maar deze keer brengt hij de internationale politiek een slag toe. Zonder de VS is er geen dempende invloed op het Israelisch-Palestijnse kruitvat.



Ook Europa is daartoe niet in staat. Dat speelt al decennia een ondergeschikte rol. Het kleine beetje samenhang waaraan vredestichters zich vastklampten, is kapotgemaakt door een leider die zich alleen manifesteert als splijtzwam en altijd partij wil kiezen. Zelfs over de status van een zo hevig betwiste stad als Jeruzalem.



Soms getuigt het van goed leiderschap om voor besluiten, hoe belangrijk ze ook lijken, het geschikte moment uit te kiezen. Maar dat vraagt om staatsmanschap en politieke fijngevoeligheid, instrumentarium waarover Donald Trump niet beschikt.