Spoedprocedure in Kamer om alsnog vrijgeven appjes De Jonge in Sywert-deal

De Tweede Kamer gaat zich buigen over de vraag of het ministerie van Volksgezondheid (VWS) alsnog moet worden gedwongen berichtenverkeer over de Sywert-deal vrij te geven. Het gaat onder meer om appjes van ex-minister Hugo de Jonge en topambtenaren. Het ministerie weigert dat tot dusver en betaalt liever een dwangsom, die inmiddels is opgelopen tot 15.000 euro.

De Volkskrant meldde vanochtend dat VWS na ruim vier maanden het juridische verzet staakt tegen een gerechtelijke uitspraak het gevraagde berichtenverkeer te verstrekken. Desondanks verkiest het ministerie de informatie niet prijs te geven, wat 100 euro per dag kost zolang VWS blijft weigeren.

Het ministerie zegt in een reactie te willen vasthouden aan de ‘aangepaste werkwijze’ om stukken die te maken hebben met de coronacrisis ‘gefaseerd’ te verstrekken. Als reden om af te wijken van de wet wijst VWS naar de ‘(zeer) grote hoeveelheid documenten’ die is opgevraagd. In augustus komt het departement met 'nadere informatie over het proces rond de gevraagde sms- en chatberichten'.

Volgens PvdA-fractieleider Attje Kuiken is de houding van VWS ‘de wereld op zijn kop'. Zij spreekt van een ministerie dat ‘liever met belastinggeld dwangsommen betaalt om een schimmige deal in de doofpot te houden, dan een gerechtelijke uitspraak volgt om openheid te betrachten’.

‘Schandelijk voorbeeld’

Omdat de Kamer met reces is, heeft Kuiken de griffier gevraagd om de andere leden van de Kamercommissie Volksgezondheid met spoed te benaderen via een zogeheten emailprocedure. Zij wil dat de commissie het kabinet opdraagt het berichtenverkeer ‘direct openbaar te maken en tevens met de Tweede Kamer te delen'. Ook vraagt Kuiken de collega’s om bij het kabinet een reactie af te dwingen op het besluit een gerechtelijke uitspraak naast zich neer te leggen en een dwangsom te betalen.

De SP steunt het verzoek. Volgens Kamerlid Michiel van Nispen moet de overheid het juiste voorbeeld geven en is het onverantwoord om uitspraken van rechters naast zich neer te leggen. ,,Het betalen van dwangsommen is het afkopen van je verantwoordelijkheid om transparant te zijn en bovendien zonde van het geld. Het is een schandelijk voorbeeld vanuit de overheid zelf: als je maar geld genoeg hebt kun je er voor kiezen een rechterlijke uitspraak te negeren?”

Of het ministerie in actie moet komen hangt af van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Zij hebben een meerderheid in de Kamer en geven in een emailprocedure de doorslag.

Onderzoek vertraagd

De dwangsommen die het ministerie moet betalen zijn door de Volkskrant nog niet geïnd. De krant heeft verder geen juridische mogelijkheden om openbaarmaking alsnog via de rechter af te dwingen. Wel kan ze een verzoek doen de dwangsommen te verhogen.

Het berichtenverkeer tussen toenmalig minister Hugo de Jonge en andere hoofdrolspelers op het departement over de mondkapjesdeal zijn al wel gedeeld met de onderzoekers van Deloitte. Het deelonderzoek over de omstreden transactie zou voor de zomer al verschijnen, maar heeft vertraging opgelopen.

Eind maart liet het kabinet al weten, ondanks het dringende verzoek van de Tweede Kamer, geen extra informatie te delen over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden: