Staat vanmiddag al in beroep, avondklok nog niet van de baan

‘Wassen neus’

Advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid is verbaasd: ,,Dat zo'n spoedappèl meteen 's middags al wordt behandeld heb ik nog nooit meegemaakt. De staat heeft blijkbaar betere ingangen bij het hof dan wij. Het laat maar weer zien dat ze er alles aan doen om hun zin te krijgen. Mochten ze dit winnen vanmiddag, dan, tja, dan heeft procederen in dit soort zaken eigenlijk geen zin meer want ons doel was natuurlijk die avondklok per direct van tafel krijgen. Als die avondklok niet per direct wordt geschorst dan is de eerdere uitspraak van de rechter een beetje wassen neus want de avondklok duurt maar tot 2 maart terwijl ons hoger beroep pas ergens in april of zo gaat dienen. Dus het zou me heel erg verbazen.”