Staatssecretaris: Berekening hogere energierekening deugt niet

Keijzer reageerde op vragen van PVV-Kamerlid Alexander Kops, die verwees naar de becijfering van Gaslicht.com, waaruit blijkt dat een gemiddeld gezin in 2019 maar liefst 360 euro meer gaat betalen voor energie. ,,Dit kabinet maakt energie onbetaalbaar. Dat is schandalig, de gewone man en vrouw worden kaalgeplukt. Dat kan gewoon niet’’, aldus Kops.



Eneco, een van de drie grote energiebedrijven in Nederland, verhoogt op 1 januari zowel de stroom- als de gasprijs. Volgens Gaslicht.com wordt stroom 3 cent duurder per kilowattuur en gas 7 cent per kubieke meter. Een driepersoonsgezin (3.500 kilowattuur stroom en 1.500 kuub gas) is daardoor in 2019 ruim 200 euro extra kwijt. Ook de belastingen rond energie stijgen volgend jaar flink, waardoor zo’n huishouden nog eens 160 euro meer kwijt is in 2019.