Staatssecretaris Harbers: Nederland neemt eenmalig zes vluchtelingen over van Sea-Watch

Harbers betreurt de beslissing, omdat hij een langdurige oplossing wil en geen ‘ad hoc-besluit’. Hij laat er geen enkele twijfel over bestaan dat dit de eerst en laatste keer is dat Nederland zwicht voor de noodkreet van de hulporganisatie. ,,Deze mensen gaan ook weer in procedure. We hebben ditmaal uit humanitaire overwegingen meegedaan, maar dat is de laatste keer geweest.’’ De EU heeft er al eerder voor gezorgd dat hulporganisaties niet meer op grote schaal op zee gammele bootjes te hulp schiet. Harbers benadrukt dat Sea-Watch ‘op eigen houtje’ heeft gehandeld. ,,Ons signaal aan hen is: laat dit de laatste keer zijn geweest. De volgende keer zullen ze waarschijnlijk nog veel langer ronddobberen.’’



Volgens Harbers kan het niet langer zo doorgaan. Hij wil dat er snel opvang wordt geboden aan de randen van Europa. De zes vluchtingen worden opgenomen in de asielprocedure. ,,Dan zal moeten blijken of ze ook daadwerkelijk recht hebben op verblijf.’’ Wordt dat afgewezen, dan worden ze alsnog teruggestuurd. ,,Er zitten kansrijke, minder kansrijke en volstrekt kansarme nationaliteiten bij’’, aldus Harbers.



De premier van Malta, Joseph Muscat, maakte vanmiddag bekend dat Nederland en zeven andere landen samen vluchtelingen opnemen van Sea-Watch 3, de boot met 32 migranten die onder Nederlandse vlag bij Malta voor de kust ligt. Ook Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Italië, Roemenië en Luxemburg nemen vluchtelingen op. Ook de 17 migranten op een ander hulpschip, de Albrecht Penck, worden opgevangen.



Het schip van hulporganisatie Sea-Watch, dat onder Nederlandse vlag vaart, mocht de afgelopen achttien dagen nergens in Europa aanmeren, omdat de landen het oneens waren over de opvang en verdeling van de groep. De migranten waren voor kerst gered uit de Middellandse Zee. De laatste dagen lag het schip voor de kust van Malta. Sea-Watch gaat ervan uit dat het schip in de loop van vandaag daar mag aanleggen.