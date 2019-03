Staatssecretaris Knops: ministeries aanspreken op forse groei communicatiemedewerkers

Knops reageerde op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Onder Rutte III is het aantal communicatiemedewerkers fors gegroeid met 10 procent ten opzichte van het vorige kabinet. In totaal houden 703 mensen zich nu full time bezig met communicatie en voorlichting op de ministeries, aldus RTL Nieuws vorige week op basis van cijfers van het ministerie van Algemene Zaken.



Het extra personeel levert een kostenpost op van grofweg 3,5 miljoen euro per jaar. Onnodig en zonde van het geld, meent Van Raak: ,,Minimaal de helft kan er uit.’’ Hij vraagt openlijk af wat deze ‘nou allemaal doen.’ Hij prijst de staatssecretaris dat zijn ministerie het wél met minder communicatiemedewerkers doet. ,,Waarom kunnen die andere ministeries dat dan niet?’’



Knops erkent de toename, maar wijt dat aan het extra departement en het hoger aantal bewindslieden onder Rutte III. ,,Maar ook de aard en wijze van de taken zijn intensiever geworden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sociale media. Als je dat professioneel wilt doen, vraagt dat om extra inzet.’’ Ook worden er zo minder externen ingehuurd, waardoor de communicatie in eigen beheer is. ,,We moeten sober zijn, maar ook duidelijk aan de burger uitleggen wat we hier aan het doen zijn.’’