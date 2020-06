Staatssecretaris: Minister Bijleveld was bij ‘gehele proces’ rond marinierskazerne betrokken

Defensieminister Ank Bijleveld wist vanaf het begin dat haar staatssecretaris Barbara Visser op zoek was naar een alternatieve locatie voor de marinierskazerne. Visser schrijft aan de Tweede Kamer dat de CDA-bewindsvrouw ‘bij dat gehele proces’ betrokken was.

De marinierskazerne zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen, maar dat eerdere besluit werd begin dit jaar door het kabinet teruggedraaid, tot woede van de provincie Zeeland. Visser moet zich morgen opnieuw verantwoorden voor de rommelige gang van zaken rond het teruggedraaide kabinetsbesluit omdat de Volkskrant zaterdag schreef dat zij al anderhalf jaar actief zocht naar een andere plek voor de kazerne, in plaats van een half jaar.

Aboutaleb

De bemoeienis van Bijleveld was tot nu toe grotendeels onbekend. De Volkskrant schreef zaterdag dat de minister een aantal gesprekken voerde met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, en burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Die stad kwam zelf met het verzoek om te bekijken of de nieuwe marinierskazerne binnen de gemeentegrenzen kon verrijzen. Volgens Visser is er ‘informeel contact’ geweest tussen Bijleveld en Aboutaleb.

Dat was in het najaar van 2018 – ruim voor Visser in mei 2019 een formeel onderzoek naar een andere locatie voor de kazerne van het Korps Mariniers startte. In het Kamerdebat van februari, waar Visser ternauwernood een motie van afkeuring overleefde, zei de VVD-staatssecretaris dat die verkennende gesprekken in het najaar van 2019 werden gevoerd. Dat was ‘abusievelijk’, schrijft ze nu. ,,Helaas was ik mij niet eerder van deze verspreking bewust.”

Twijfels

Visser verwijst in haar brief vijf keer naar haar uitspraken in dat debat van vier maanden geleden. Volgens haar heeft zij in het eerdere Kamerdebat duidelijk gemaakt dat ze al vanaf het voorjaar van 2018 twijfels had toen ze zag dat er een grote uitstroom van mariniers was. De mariniers waren niet gelukkig met de op handen zijnde verhuizing naar Zeeland.

Op 10 mei 2018 vroeg zij oud-PvdA-staatssecretaris Co Verdaas al om ‘te verkennen’ of de marinierskazerne kon blijven in Doorn, waar die nu is gevestigd. Over haar twijfels en de verkennende gesprekken informeerde Visser de Kamer niet. Ze benadrukt dat ze daarvoor al haar excuses heeft aangeboden. ,,Ik had echter veel eerder mijn twijfels met Zeeland en uw Kamer moeten delen.”

Meer stukken opgevraagd