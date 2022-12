Staatssecretaris over asielcrisis: ‘Als ik één probleem oplos, komen er weer twee bij’

Met video Rutte biedt excuses aan voor slavernij­ver­le­den: ‘We zetten een komma, geen punt’

De slavernij is een misdaad tegen de menselijkheid en vormt een ‘ronduit beschamende’ episode in de Nederlandse geschiedenis. Daarom biedt de Nederlandse Staat vandaag formeel excuses aan, zegt premier Mark Rutte in zijn langverwachte toespraak over het slavernijverleden.

19 december