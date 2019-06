Staatssecretaris Snel verder in nauw door fouten kinderopvangtoeslag

Ambtenaar: ‘Opstelten stuurde wél aan op vervolging Wilders’

7 juni Geert-Jan Knoops, advocaat van Geert Wilders, zegt dat er politieke druk is uitgeoefend om PVV-voorman Geert Wilders voor de rechter te krijgen. Dat meldt De Telegraaf , onder meer op basis van een anonieme bron die in 2011 werkzaam was bij het departement Veiligheid en Justitie.