Staatssecretaris Van Ark: Kinderarmoede moet gewoon naar nul

Voor een welvarend land als Nederland is het anno 2019 onacceptabel dat nog altijd één op de negen kinderen opgroeit in armoede, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken. ,,We moeten gewoon naar nul.”

Van Ark onthulde vanmiddag de langverwachte ambities van het kabinet om kinderarmoede tegen te gaan. Belangrijkste uitgangspunt: kinderen moeten meedoen, ongeacht hun thuissituatie. ,,Als jij als kind nooit voor een verjaardagsfeestje wordt uitgenodigd, omdat je zelf nooit zo’n feestje kunt geven, is de kans groot dat je daar je leven lang last van hebt”, stelt Van Ark.

Op bezoek in Leiden prijst ze het werk van de Stichting Leergeld, die de portemonnee trekt voor kinderen die anders niet op schoolreisje of bij de voetbal zouden kunnen, vanwege gebrek aan geld thuis. Ook is ze blij met initiatieven als de Alliantie tegen Kinderarmoede, waarin ruim tachtig bedrijven en organisaties vorige week samen afspraken dat in 2030 geen kind meer in armoede opgroeit.. Volgens Van Ark is er in de samenleving een ‘kritische massa’ aan het ontstaan waarmee kinderarmoede ‘de wereld uit kan worden geholpen’.

Niet acceptabel

Van Ark trekt namens de regering zelf ook de knip: in de komende drie jaar is er opgeteld 90 miljoen euro extra, die nog eens boven op het jaarlijkse bedrag van 100 miljoen euro komt dat door het vorige kabinet al vrij was gemaakt. Volgens Van Ark is er – zeker nu het economisch voorspoedig gaat – een uitgelezen kans om de ‘genadeslag’ uit te delen. ,,Ik wil gewoon terug naar nul. Ik vind het niet acceptabel dat je in 2019 in een land als Nederland kinderen hebt die niet mee kunnen komen.”

Maar de aanpak van kinderarmoede vergt meer dan geld, stelt Van Ark. Nog altijd zijn er gemeenten die het probleem onvoldoende onderkennen. ,,Die zeggen dan: wij kennen hier geen armoede. Terwijl maar liefst één op de negen kinderen in armoede opgroeit”, stelt de staatssecretaris.

Daarnaast zijn er wel tal van regelingen en instanties die mensen kunnen helpen, maar de doelgroep weet lang niet altijd de weg en organisaties en gemeenten werken onvoldoende samen of langs elkaar heen. Bovendien is armoede een taboe. ,,De schaamte is groot. En je ziet het lang niet altijd aan de buitenkant. Mensen kunnen er keurig verzorgd bijlopen, maar als je dan een stap over de drempel zet, zie je dat er nauwelijks iets is”, zegt Van Ark.

In de smiezen

Door meer ‘regie’ van bovenaf moet er meer samenwerking komen en moet de doelgroep beter in beeld worden gebracht. Want het is voor een gemeente weliswaar makkelijk om alle gezinnen in de bijstand eruit te pikken, veel moeilijker is om de zogeheten werkende armen in de smiezen te krijgen. Daarbij gaat het om ouders die te weinig verdienen omdat ze bijvoorbeeld in deeltijd werken of als zzp’er te weinig betaald krijgen om van te leven. Binnen drie jaar moet zeventig procent van deze doelgroep in beeld zijn, is de afspraak.